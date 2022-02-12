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Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı

12.02.2022 19:31

Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı Cinnet getiren polis memuru boşanma aşamasındaki eşini ve dostu olduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü Olay yerinde tesadüfen bulunan bir kadın da tabancadan çıkan merminin isabet etmesi neticesi yaralandı Bursa'da...

Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı

Cinnet getiren polis memuru boşanma aşamasındaki eşini ve dostu olduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldürdü

Olay yerinde tesadüfen bulunan bir kadın da tabancadan çıkan merminin isabet etmesi neticesi yaralandı

BURSA - Bursa'da cinnet getiren polis memuru boşanma aşamasındaki eşini ve dostu olduğunu iddia adamı tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü. Olay yerinde tesadüfen bulunan bir kadın ise tabancadan çıkan bir merminin kasığına isabet etmesi neticesi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, zanlı polis memuru meslektaşlarınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Cadde üzerinde saat 17: 00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal A. boşanma aşamasındaki eşi öğretmen Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen okulun inşaat firması taşeronu Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.'yı kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte göz altına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yüzlerce kişinin geçtiği işlek cadde üzerinde meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çembere aldı. Rezidans ve alışveriş merkezindeki sakinler ve müşteriler olayı ise meraklı gözlerle izledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde polis memurunun eşinin kullandığı aracı trafikte önüne geçip durdurduğu, konuşmak için eşini ve erkek arkadaşını dışarıya çıkartıp kısa konuşma sonrası ateş ederek ölümüne sebep olduğu, sonrasında da olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirildiği görülüyor.

(HG-UU-İHS)

Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı

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Polis Memuru, Cinnet, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet geçiren polisin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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