Cinnet geçiren şahıs, aileyi parçaladı! Babasını dövüp, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

KARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Bir anda cinnet geçiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.'yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö. Yüreğir Devlet Hastanesine silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cihan Ö. kurtarılamadı. Cihan Ö.'nün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba

SALDIRGAN ARANIYOR

Abdul Vahap Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren Kahraman Ö.'yü yakalama çalışmalarına devam ediyor.