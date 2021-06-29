Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı - Son Dakika

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Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Kifayet A. ile ev arkadaşı Hasan K. arasında belirlemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K, Kifayet A'yı bıçakladı. Olayın ardından balkondan atlayan Hasan K. yaralandı.

İKİ YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Hasan K. ile 2 yerinden bıçaklanan Kifayet A, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.