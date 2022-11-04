Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı şahıs astsubay kuzenini bıçaklayıp babasını kuzeninin silahı ile öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı şahıs astsubay kuzenini bıçaklayıp babasını kuzeninin silahı ile öldürdü

04.11.2022 13:31

İstanbul Beyoğlu'nda cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi, kendisini tedavi olması için ikna etmeye gelen astsubay kuzenini göğsünden bıçaklayarak yaralayıp kuzeninin belinden kaptığı silah ile de babasını öldürdü. Polislere de direnen saldırgan özel harekat polisinin operasyonu ile yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda saat 19.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Abdullah Ç.'yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç., askerden izine gelen astsubay yeğeni Mehmet Ç.'yi yardım için eve çağırdı.

Cinnet getiren uyuşturucu bağımlısı astsubay kuzenini bıçakladı, kuzeninin silahı ile babasını öldürdü

ASTSUBAY KUZENİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Eve gelen Mehmet Ç. de amcasının oğlu Abdullah Ç. ile konuşmaya başladı. Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen Abdullah Ç. bir anda sinirlenerek cinnet getirdi. Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay Mehmet Ç. cinnet getiren kuzeni Abdullah Ç. ile salonda kaldı. Cinnet getiren Abdullah Ç. kaptığı bıçakla astsubay kuzeni Mehmet Ç.'yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Cinnet getiren uyuşturucu bağımlısı astsubay kuzenini bıçakladı, kuzeninin silahı ile babasını öldürdü

SİLAHINI ALIP BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ç.'nin belinden silahı alan Abdullah Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinnet getiren uyuşturucu bağımlısı astsubay kuzenini bıçakladı, kuzeninin silahı ile babasını öldürdü

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden Abdullah Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile Abdullah Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: çok insan öldü uyuşturucu yüzünden bayrampaşadayız çok genç kullanıyor mahvolan gençlik Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
500
Beyoğlu'nda 'Hafızanın Korunması' sergisi açıldı Beyoğlu'nda 'Hafızanın Korunması' sergisi açıldı Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı şahıs astsubay kuzenini bıçaklayıp babasını kuzeninin silahı ile öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?
14:40 İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi
14:16 Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı
14:15 MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
13:25 İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:28 740 kişinin yaşadığı bu köyde herkesin soyadı aynı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 15:21:26. #1.13#
SON DAKİKA: Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı şahıs astsubay kuzenini bıçaklayıp babasını kuzeninin silahı ile öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement