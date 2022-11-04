Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı şahıs astsubay kuzenini bıçaklayıp babasını kuzeninin silahı ile öldürdü

İstanbul Beyoğlu'nda saat 19.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Abdullah Ç.'yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç., askerden izine gelen astsubay yeğeni Mehmet Ç.'yi yardım için eve çağırdı.

ASTSUBAY KUZENİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Eve gelen Mehmet Ç. de amcasının oğlu Abdullah Ç. ile konuşmaya başladı. Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen Abdullah Ç. bir anda sinirlenerek cinnet getirdi. Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay Mehmet Ç. cinnet getiren kuzeni Abdullah Ç. ile salonda kaldı. Cinnet getiren Abdullah Ç. kaptığı bıçakla astsubay kuzeni Mehmet Ç.'yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

SİLAHINI ALIP BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ç.'nin belinden silahı alan Abdullah Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden Abdullah Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile Abdullah Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.