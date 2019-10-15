Son Dakika Haberleri: 'Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum'
Son Dakika Güncel 'Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum'

'Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum'

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak ağır yaraladıktan sonra tutuklanan Yalçın Özalpay (52), satırı tehdit aldığı için taşıdığını söyledi.

'Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum', System.String[]

ESKİŞEHİR'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak ağır yaraladıktan sonra tutuklanan Yalçın Özalpay (52), satırı tehdit aldığı için taşıdığını söyledi. Olay günü eski eşiyle yolda tesadüfen karşılaştığını iddia eden Özalpay, "Eski eşim beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de cinnet geçirerek, yanımdaki satır ile vurdum, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda geçen cuma günü yaşanan olayda, Yalçın Özalpay, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı bir süre arkasından yürüyerek takip etti. Daha sonra da genç kadını kafasına satırla vurarak, ağır yaraladı.

Kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Tuba Arslan hayati tehlikeyi atlatamazken, gözaltına alınan eski koca dün sevk edildiği adliyede 'kasten öldürmeye teşebbüsten' suçundan tutuklandı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN SATIR TAŞIYORMUŞ

Yalçın Özalpay ifadesinde eski eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürerek, tehdit aldığını, savunma amaçlı yanında satır taşıdığını söyledi.

Olay sırasında getirdiği 'cinnet' ile hareket ettiğini, sonrasını ise hatırlamadığını iddia eden Özalpay, şunları dedi:

"Ayşe Tuba Arslan, boşandığım eşim. Beni geçmişte sürekli şikayet etti, olaydan bir gün önce mahkememiz vardı. Eski eşimin boşanmadan önce beni aldattığını öğrendim, eşimin birlikte olduğu kişiler,  beni tehdit ediyordu. Tehdit ettikleri için, hazırlıklı olmak için evde bulunan satırı yanımda bulunduruyordum. Olay günü sokakta gezindiğim sırada eski eşim olan Ayşe Tuba Arslan ile karşılaştım. Kendisi beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de bunun üzerine cinnet geçirerek, yanımda bulunan satır ile eski eşime vurdum, daha sonrasını hatırlamıyorum. Yapmış olduğum bu olaydan pişmanım."


Atatürk Bulvarı, Odunpazarı, Ayşe Tuba , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
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