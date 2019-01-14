Cinnet Getirdi, Dükkanını Ateşe Verdi
2 saat önce
Cinnet getirdi, dükkanını ateşe verdi Belediye'den ruhsat alamadı birde ceza yeyince cinnet getirdi dükkanı yaktıANKARA - Ankara'nın Balgat Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesinde künefe tatlıcısı olarak işlettiği restoranına belediyeden ruhsat alamayan A.
Cinnet getirdi, dükkanını ateşe verdi
Belediye'den ruhsat alamadı birde ceza yeyince cinnet getirdi dükkanı yaktı
ANKARA - Ankara
'nın Balgat
Mahallesi Ceyhun
Atıf Kansu Caddesinde künefe tatlıcısı olarak işlettiği restoranına belediyeden ruhsat alamayan A. E'ye birde belediye ekipleri ceza yazınca dükkanı ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, Balgat Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu caddesinde meydana gelen olayda, ruhsat alamadığı gerekçesiyle ve belediye ekiplerinin de sürekli ceza kestiği iddia edilen künefe tatlıcısı cinnet geçirerek restoranını yaktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu künefe dükkanında maddi çapta hasar meydana geldi. Ceza yazılmaya çalışıldığı sırada dükkanda bulunan eşyaları kırmaya başlayan ve görevlilere saldıran A.E dükkanını bir de ateşe verdi. Polis
iş yeri sahibini gözaltına aldı ardından soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:37 Kaynak: İHA
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