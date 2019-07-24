Son Dakika Haberleri: Cinnet getirdi, eşi ve çocuğunu öldürdü
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Cinnet getirdi, eşi ve çocuğunu öldürdü

54 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Cinnet getirdi, eşi ve çocuğunu öldürdü, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olay, Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu'nun (49) silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el ateş etti. Aydoğdu çiftinin 5 çocuklarının olduğu, 2'sinin İstanbul'da yaşadığı, diğer iki kızının ise olay esnasında köpek gezdirmeye çıktıkları öğrenildi. Nevzat Aydoğdu'nun ailevi problemleri olduğu, günlük işlerde çalıştığı ve yaşadığı bunalım sonucu eşiyle sık sık tartıştığı bildirildi. Nevzat Aydoğdu, cinayet sonrası polis ekiplerine teslim oldu. Fatma Aydoğdu ve Enis Aydoğdu'nun cesetlerinin hala evde olduğu ve görevli ekipler tarafından araştırmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Cenk İşver - Mustafa Uçmaz/İHA)
Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
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