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Cinnet getirdi, evi ateşe verdi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde cinnet getiren bir kişi evini ateşe verdi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde cinnet getiren bir kişi evini ateşe verdi. İtfaiyenin erken müdahalesi olası bir facianın önüne geçti

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.Ö. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına erken müdahalede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Evde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, cinnet sonrası evi ateşe verdiği iddia edilen T.Ö.'nün ifadesi için gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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