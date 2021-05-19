Cinnet getiren adam, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalkıştı - Son Dakika

Cinnet getiren adam, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalkıştı

19.05.2021 15:17

Adıyaman'da cinnet getiren bir kişinin, 4 çocuğunun annesi olan Gaffure K.'yı satırla vurarak yaraladı. Eşini satırla doğramaya kalkışan adamı, çevrede bulunan vatandaşlar etkisiz hale getirirken; hastane kaldırılan kadının ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinin Yeni mahallesinde ikamet eden Ali K. isimli şahıs, cinnet getirerek 4 çocuk annesi olan eşi Gaffure K'ya aniden satırla saldırdı.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALADI

Eşinin boynunu, bacağını ve omuzunu satırla kesen Ali K'yı fark eden komşular evine koştu. Eşini satırla doğramak isteyen Ali K'yı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gaffure K, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan Gaffure K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinnet getiren adam, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalkıştı

Şambayat, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren adam, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalkıştı - Son Dakika


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