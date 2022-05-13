Cinnet getiren adam evini yaktı - Son Dakika
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Cinnet getiren adam evini yaktı

13.05.2022 22:58
Cinnet getiren adam evini yaktı

Cinnet getiren adam evini yaktıBURSA Bursa'da cinnet geçiren adam, evini ateşe verdi.

Cinnet getiren adam evini yaktı

BURSA Bursa'da cinnet geçiren adam, evini ateşe verdi. Evin alev alev yanma anları ise kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet geçiren 35 yaşındaki, R.D. adam psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına alırken cinnet geçiren adam ise tedbir amaçlı tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Cinnet getiren adam evini yaktı
Cinnet getiren adam evini yaktı
Cinnet getiren adam evini yaktı
Cinnet getiren adam evini yaktı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Cinnet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren adam evini yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet getiren adam evini yaktı - Son Dakika
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