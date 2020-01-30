Cinnet getiren adamın evini ateşe vermesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren adamın evini ateşe vermesi - Son Dakika

Cinnet getiren adamın evini ateşe vermesi

6 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren adam evini ateşe verirken, eşinin ise sığınma evinde olduğu ortaya çıktı.

Cinnet getiren adamın evini ateşe vermesi, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren adam evini ateşe verirken, eşinin ise sığınma evinde olduğu ortaya çıktı.


Alınan bilgilere göre, ilçenin Çaybağı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. isimli adam, cinnet getirmesi sonucu evini ateşe vermişti. Ailevi sorunlar yaşayan ve eşi sığınma evinde bulunan B.A., çıkardığı yangın sonucu evi, kömürlüğü ve ahırı yanarak kullanılamaz hale gelmişti. - VAN

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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