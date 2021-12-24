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Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş - Son Dakika

Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

24.12.2021 18:28

Şanlıurfa'da cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etmesi saniye saniye kameralara kaydedildi. Görüntülerde kocasını silahla gören kadının kaçmaya çalıştığı ama başarılı olamadığı görülüyor. Devamında ise kadın yerdeyken defalarca ateş eden koca, daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak intihar ettiği kameraya yansıyor.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşanan olayda, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü. Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışma devam edince araçtan silahını alıp geri dönen koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Meral Baran, 6 aylık çocuğunu aşı yaptırdıktan sonra pusete koyup eve gitmeye hazırlandığı sırada dışarıda bekleyen Mehmet Şah Baran ile karşılaşınca kaçmaya çalışırken eşinin tabancayla peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı. Meral Baran'ın düşmesinin ardından ateş etmeye devam eden Mehmet Şah Baran'ın daha sonra başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdiği görüntüler de kameraya yansıdı. Yaşanan olayın ardından Baran çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 6 aylık bebek ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
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Mehmet Şah, Şanlıurfa, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş - Son Dakika
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