Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş - Son Dakika

Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşanan olayda, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü. Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışma devam edince araçtan silahını alıp geri dönen koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Meral Baran, 6 aylık çocuğunu aşı yaptırdıktan sonra pusete koyup eve gitmeye hazırlandığı sırada dışarıda bekleyen Mehmet Şah Baran ile karşılaşınca kaçmaya çalışırken eşinin tabancayla peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı. Meral Baran'ın düşmesinin ardından ateş etmeye devam eden Mehmet Şah Baran'ın daha sonra başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdiği görüntüler de kameraya yansıdı. Yaşanan olayın ardından Baran çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 6 aylık bebek ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.