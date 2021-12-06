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Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı - Son Dakika

Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı

06.12.2021 14:34

Diyarbakır'da cinnet getiren baba, ailesini bıçak ve makasla delik deşik etti. Boğazını kestiği çocuklarından 1'i yaşamını yitirirken, 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızı ağır yaralandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki çocuğu ise güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini doğramaya başladı. Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Cinnet getiren baba, oğlunu boğazını keserek öldürdü, 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızını ağır yaraladı

18 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.'yi kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

Cinnet getiren baba, oğlunu boğazını keserek öldürdü, 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızını ağır yaraladı

2 ÇOCUK EVDEN KAÇARAK HAYATINI KURTARDI

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı

Güvenlik güçleri, Diyarbakır, Kayapınar, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı - Son Dakika


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