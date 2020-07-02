Cinnet getiren baba öldürdüğü kızları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cinnet getiren baba öldürdüğü kızları ile son yolculuğuna uğurlandı

Cinnet getiren baba öldürdüğü kızları ile son yolculuğuna uğurlandı Cenazede gözyaşları sel oldu ağıtlar mahalleyi inletti Adana'nın Kozan ilçesinde yasak aşk yüzünden cinnet getiren ve kendini de öldüren baba ve öldürdüğü kızları gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cinnet getiren baba öldürdüğü kızları ile son yolculuğuna uğurlandı

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Cenazede gözyaşları sel oldu ağıtlar mahalleyi inletti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yasak aşk yüzünden cinnet getiren ve kendini de öldüren baba ve öldürdüğü kızları gözyaşları içinde toprağa verildi. Babasının kurşunlarından son anda kaçan Nesrin Cengiz ve ağabeyi Emre Cengiz gözyaşlarına boğuldu.

Adana Adli Tıp Kurumundan, Ağlıboğaz Mahallesindeki evinin önüne getirilen baba Fatih Cengiz ve öldürdüğü kızı Kader Cengiz (22), Hüsne Cengiz için mahalle sakinleri ağıtlar yaktı. Mahalle sakinlerinden helallik istenmesinin ardından cenazeler, namaz için Ağlıboğaz Mezarlığına getirildi. Baba Fatih Cengiz'in cenaze namazı emekli bir imam tarafından yanlış kıldırınca, Ramazanoğlu Camii imamı Mahmut Yazar cenaze namazını yeniden kıldırdı.

Babasını ve ikizi Kader Cengiz ve kız kardeşi Hüsne'yi son yolculuğuna uğurlayan Emre Cengiz güçlükle ayakta durabildi. Emre Cengiz'in yakınları ve arkadaşları Cengiz'i güçlükle sakinleştirildi. Cenazede gözyaşları sel oldu ağıtlar mahalleyi inletti.

Cenaze namazının ardından Ağlıboğaz Mezarlığına defnedilen Fatih Cengiz, Kader Cengiz ve Hüsne Cengiz'in kardeşleri ve yakınları vefat eden kız kardeşleri Kader ve Hüsne'nin tabutunun yanından ayrılmadı. Kader Cengiz'in ikizi olan Emre Cengiz güçlükle ayakta dururken cenazeler yan yana toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan ve Adana Eğitim ve Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında olan Zahide Cengiz'in durumu ciddiyetini koruyor.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren baba öldürdüğü kızları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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