Cinnet getiren baba vahşeti 7 yaşındaki oğlunu öldürdü - Son Dakika

Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Türkmenistanlı baba Aslan P., cinnet getirip dehşet saçtı. Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Aslan P., evde yalnız oldukları sırada 7 yaşındaki oğlu Devran P.'nin boğazını keserek öldürdü. Ardından Aslan P., aynı bıçakla da kendisini yaraladı. Bu sırada eve gelen anne Ayşad P.'nin çığlıklarına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Aslan P.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aslan P.'yi tanıyan ve olayla ilgili konuşan Tekin Güçlü, "Şahıs sakin, efendi bir insandı. Çocuğuna düşkündü. Böyle bir şey yapacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Cinnet mi yaşadı bilmiyoruz. Kendisini de kestiğini duyduk. Türkmenlerdi. Çocuğuna düşkün bir insandı bildiğimiz kadarıyla. Geçim sıkıntısı olabilir büyük bir ihtimalle. Kirasını bazen ödemekte zorlandığını biliyoruz. Kendisi koltuk, araç yıkama, halı yıkamada çalıştı. Eşi de köpek, hayvan eğitmenliği yapıyordu. Şahsın ismi Aslan. Eşinin ismi Ayşad bildiğimiz kadarıyla. Çocuğunun ismini hatırlamıyorum. Her gün gelirlerdi, yanımıza uğrarlardı. Muhabbet ederdik. Hiçbir şeyini görmedik babasının. Terbiyesizliğini de görmedik. Biz de şaşırdık yani" dedi. - İSTANBUL