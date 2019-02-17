Son Dakika Haberleri: Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 2 Ölü

Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 2 Ölü

44 dakika önce

Cinnet getiren damat dehşet saçtı: 2 ölü Cinnet getiren damat 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi ise ağır yaraladıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde cinnet getiren damat kayınbabası ile amcasının oğlunu silahla vurarak öldürürken, iki kayınbiraderini ise ağır yaraladı.

Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 2 Ölü, System.String[]
Cinnet getiren damat dehşet saçtı: 2 ölü
Cinnet getiren damat 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi ise ağır yaraladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde cinnet getiren damat kayınbabası ile amcasının oğlunu silahla vurarak öldürürken, iki kayınbiraderini ise ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karabaş kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Seydi A. tartıştığı kayınbabası Ömer Aslan, kayınbiraderleri Hacı Aslan, Kadir Aslan ve amcasının oğlu Mehmet Aslan'a kurşun yağdırdı. Silahla vurulan Ömer Aslan olay yerinde hayatını kaybederken Hacı Aslan, Kadir Aslan ve Mehmet Aslan ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Aslan hayatını kaybetti. Hacı Aslan ve Kadir Aslan'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

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