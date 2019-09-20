Son Dakika Haberleri: Cinnet getiren genç babasını bıçaklayarak öldürdü
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Cinnet getiren genç babasını bıçaklayarak öldürdü

17 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Cinnet getiren genç babasını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren genç, babasını bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. ile oğlu Harun A. (20) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Cinnet getiren Harun A., babasını bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali A., kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harun A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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