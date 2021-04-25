Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi - Son Dakika

Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi

25.04.2021 10:22
Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi, System.String[]

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki bir kişi iddiaya göre, karısını bıçakla öldürdükten sonra evini ve otomobilini ateşe verdi.

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki bir kişi iddiaya göre, karısını bıçakla öldürdükten sonra evini ve otomobilini ateşe verdi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Erdil'e ait 4 katlı apartmanın 2. katında kiracı olan 75 yaşındaki M.D. isimli kişi, tartıştığı karısı Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçakladı. İddiaya göre, cinnet getiren koca, karısını bıçakla öldürdükten sonra doğalgazı açarak evini ateşe verdi. Sokaktaki otomobilini de yakarak alevlere teslim etti.

Dehşet saçan koca gözaltına alındı

Karşı apartmanda oturan Özen Demir isimli bir vatandaş ise sigara içmek için dışarı çıkınca komşusunun evinden çıkan alevleri gördü. Apartmanın tüm zillerine basıp durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Koçer Dönmez'in cansız bedenine ulaşarak dışarı çıkarttı. Yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik sürenin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanınca Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve otomobilde tahkikat yaptı. Olayın şüphelisi M.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları polis uyardı

Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkınca kalabalık oluşturdu. Polis ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatarak vatandaşları evlerine gönderdi. Evde ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

"Bir de baktım oradan ateşler çıkıyor"

Yangın anını anlatan Özen Demir, "Ben şurada ikinci katta oturuyorum. Ben sigara içmeye çıktım. Bir de baktım oradan ateşler çıkıyor. Alevlerin çıktığını görünce ben direkt bağırdım. Binada kimse var mı diye. Ben ondan sonra arka tarafa zıpladım. Bütün zillere bastım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Ondan sonra baktım trafonun yanında bu evin sahibinin arabasında yanmaya başladı. Arabada yandığını görünce zaten itfaiye falan gelince müdahale ettiler" dedi.

-İHA-

Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi - Son Dakika


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