Son Dakika Haberleri: Cinnet Getiren Koca Karısını Öldürüp İntihar Etti

Cinnet Getiren Koca Karısını Öldürüp İntihar Etti

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde cinnet getiren yaşlı adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.

Cinnet Getiren Koca Karısını Öldürüp İntihar Etti, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde cinnet getiren yaşlı adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Dudaş Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi F.K.'yı (73) bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı adam, daha sonra kendini asarak intihar etti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:15 Kaynak: İHA

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