Cinnet Getiren Koca Karısını Öldürüp İntihar Etti
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde cinnet getiren yaşlı adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde cinnet getiren yaşlı adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Dudaş Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi F.K.'yı (73) bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı adam, daha sonra kendini asarak intihar etti. Jandarma
, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:15 Kaynak: İHA
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