Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti - Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

6 saat önce

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar ettiKASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 çocuk babası Cemil Demircan, tartıştığı eşini tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisine ateş açıp yaşamına son verdi.

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 2 çocuk babası Cemil Demircan, tartıştığı eşini tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisine ateş açıp yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesindeki Mustafa Sıtkı Erkek Cadde'si üzerindeki bir evde meydana geldi. İki çocuk babası Cemil Demircan, eşi S. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Cemil Demircan, eline aldığı tabanca ile eşi S.D.'ye ateş açtı. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Cemil Demircan, aynı silahı kendisine doğrutarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemil Demircan ve eşi S. D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Cemil Demircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 05:09:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]