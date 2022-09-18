Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti! - Son Dakika
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Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti!

18.09.2022 14:53

Kocaeli'de bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşmak için eve çağıran adam, önce darp etti, sonra da bıçakla parmağını kesmeye çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, "Bir anda cinnet getirdi. Parmağım şuanda kopuk, burnum kırık, dişim kırık. Parmağımda da kırık varmış. İşkence yaptı. Kapıları kilitledi, salmadı" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan adamın kızına da bıçakla saldırıp, saçlarını yolduğu öğrenildi.

Kocaeli'de anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra ve L.Ü. çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını feci şekilde darp etti. Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cinnet getiren öfkeli koca, karısının burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti

"BİR ANDA CİNNET GETİRDİ"

Dehşet anlarını anlatan Esra Ü., "3 aydır ayrıyız. Sabah saat 07.00 gibi beni kendi evine çağırdı. Çok iyiydi. Kendisi madde bağımlısı zaten. Bir anda cinnet getirdi. Parmağım şuanda kopuk, burnum kırık, dişim kırık. Parmağımda da kırık varmış. İşkence yaptı. Kapıları kilitledi, salmadı. Daha önce beni hiç darp etmemişti. Bir kez geçen sene aramızda bir olay olmuştu. Şikayetçi olmuştum. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum. Çünkü madde bağımlısı. Tehditler yağdırıyor. 'Seni vuracağım, anneni vuracağım, çocuklarını vuracağım, sizi yaşatmayacağım' diyor. Madde bağımlısı olduğu için benim onu sürekli aldattığımı düşünüyordu. Hayatımda biri var zannediyordu. Halüsinasyon görüyordu. Biz zaten 3 aydır ayrıyız, evlerimiz de ayrı" dedi.

Cinnet getiren öfkeli koca, karısının burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti

"BIÇAKLA SALDIRIP SAÇLARINI YOLMUŞ"

Esra Ü.'nün annesi Reyhan Kuru ise "Kızım 3 aydır eşinden ayrıydı. Bunlara ayrı ev kurdum. Eşi kendi evinde, kızım kendi evindeydi. Bu adam kızımı 'Son bir kez konuşalım' diyerek eve çağırıyor. Eve kapatıyor. Bu çocuk madde bağımlısı. Bunu içmeden önce dört dörtlük biriydi. Bunu içtiğinde, bir de içmediğinde cinnet geçiriyor. Bıçakla saldırmış, dişlerini kırmış, saçını yolmuş. Mümkünse bu adam dışarıya salınmasın. 15 senelik evliler. 15 yaşında, 11 yaşında oğulları var. Daha önce kızımın saçının teline zarar getirmiyordu" diye konuştu.

Cinnet getiren öfkeli koca, karısının burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti

"POLİSLER GELMESEYDİ KIZIMI ÖLDÜRÜYORMUŞ"

Sabah saatlerinde kızına ulaşamadığını ifade eden Kuru, "Ben kızımı kendi evinde bulamayınca damadın evine çıktım. Karşı komşular söyledi. Kapıları kitliyi, komşular şikayet etmiş. Polisler gelmeseydi öldürüyormuş. Burnunda kırık var, parmağında kesik var. Çocuğum kan revan içinde. Adalet bu adamı salmasın" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti! - Son Dakika
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