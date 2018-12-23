Son Dakika Haberleri: Cinnet Getiren Öğretmen, Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Attı

Cinnet Getiren Öğretmen, Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Attı

3 saat önce

ANKARA'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı.

Cinnet Getiren Öğretmen, Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Attı, System.String[]
ANKARA'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi. 

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet eden öğretmen Murat Ö., bilinmeyen bir sebepten dolayı cinnet getirdi. Murat Ö., evinin balkonuna çıkarak sağa sola bağırmaya başladı. Bir türlü sakinleşmeyen Murat Ö., daha sonra da balkonun camını kırarak evdeki eşyaları aşağı atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen öğretmen, yol üzerinde park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eline aldığı bıçakla kendine de zarar vermeye başlayan Murat Ö., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, kendine zarar veren öğretmene ilk müdahaleyi burada yaptı. Murat Ö. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI"

Yaşanları anlatan İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, "Bu şahıs, öğlen saatlerinde komşusuyla kavga etmiş. Psikolojisi bozuk zaten. Öğlen saat üçten beri evdeki eşyaları aşağı atıyor. Buradaki araçlara da zarar verdi. Bıçağı boynuna dayadı. Kendine zarar vermeye başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi" ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.   

Görüntü dökümü:

Şahsın evden çıkarılıp gözaltına alınması

Evden görüntü

Mahalle muhtarı ile röp.

İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Zarar gören araçlardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:   Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:51 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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