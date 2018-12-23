Cinnet Getiren Öğretmen Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Böyle Attı (Ekiyle Yeniden)
3 saat önce
Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı.
Ankara
'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi. Öğretmenin eşyaları balkondan atması çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntü dökümü:
Şahsın evden çıkarılıp gözaltına alınması
Evden görüntü
Mahalle muhtarı ile röp. İtfaiye
sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Zarar gören araçlardan görüntü
-Eşyalrı balkondan atması
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:25 Kaynak: DHA
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