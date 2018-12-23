Son Dakika Haberleri: Cinnet Getiren Öğretmen Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Böyle Attı (Ekiyle Yeniden)

Cinnet Getiren Öğretmen Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Böyle Attı (Ekiyle Yeniden)

3 saat önce

Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı.

Cinnet Getiren Öğretmen Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Böyle Attı (Ekiyle Yeniden), System.String[]
Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi. Öğretmenin eşyaları balkondan atması çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

Görüntü dökümü:

Şahsın evden çıkarılıp gözaltına alınması

Evden görüntü

Mahalle muhtarı ile röp.

İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Zarar gören araçlardan görüntü

-Eşyalrı balkondan atması 

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:25 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, Güncel
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