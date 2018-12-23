Cinnet Getiren Öğretmen Evindeki Eşyaları Balkondan Aşağı Böyle Attı
56 dakika önce
Cinnet getiren öğretmen evindeki eşyaları balkondan aşağı böyle attı (Ekiyle yeniden)Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı.
Cinnet getiren öğretmen evindeki eşyaları balkondan aşağı böyle attı (Ekiyle yeniden) Ankara
'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi. Öğretmenin eşyaları balkondan atması çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:28 Kaynak: DHA
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