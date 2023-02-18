Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisi vurdu - Son Dakika
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Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisi vurdu

18.02.2023 15:05

Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisi vurdu Gaziantep'te cinnet getiren bir polis memuru silahla önce engelli oğlunu öldürdü sonra kendi yaşamına son verdi.

Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisi vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'te cinnet getiren bir polis memuru silahla önce engelli oğlunu öldürdü sonra kendi yaşamına son verdi.

Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş mahallesi 400 nolu cadde üzerindeki Dışkale sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cinnet getiren Polis memuru Fahri K. silahıyla önce engelli oğlunu vurdu daha sonrada kafasına sıkarak intihar etti. İddiaya göre olay anında evde bulunan eşi ve diğer oğluna ise dokunmadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Polis memuru Fahri K. ile oğlunun öldüğünü belirledi. Baba oğulun naaşları otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisi vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisi vurdu - Son Dakika
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