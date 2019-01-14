Son Dakika Haberleri: Cinnet Getiren Şahıs Dükkanını Ateşe Verdi

Cinnet Getiren Şahıs Dükkanını Ateşe Verdi

47 dakika önce

Ankara'da restoranına belediyeden ruhsat alamayan şahıs, bir de belediye ekipleri ceza yazınca cinnet getirerek dükkanını ateşe verdi.

Cinnet Getiren Şahıs Dükkanını Ateşe Verdi, System.String[]
Ankara'da restoranına belediyeden ruhsat alamayan şahıs, bir de belediye ekipleri ceza yazınca cinnet getirerek dükkanını ateşe verdi. Alınan bilgiye göre, Balgat Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde künefe tatlıcısı olarak işlettiği restoranına ruhsat alamayan ve belediye ekiplerinin sürekli ceza kestiği iddia edilen A.E., belediye görevlileri ceza yazarken dükkanda bulunan eşyaları kırmaya başlayarak, görevlilere saldırdı. Cinnet getiren dükkan sahibi daha sonra restoranını ateşe verdi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayın ardından iş yeri sahibini gözaltına aldı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:31 Kaynak: İHA

Balgat, Ankara, Güncel
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