- Cinnet getiren şahıs eşiyle kayınbabasını öldürdü - Son Dakika

- Cinnet getiren şahıs eşiyle kayınbabasını öldürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen koca eşini ve kayınbabasını öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Olay ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bürünce kırsal Mahallesinde meydana geldi. Halim Ç. isimli şahıs, bir süre önce kavga ettiği için babasının evine giden dini nikahlı eşi Aynur Arsan'ı eve geri götürmek için kayınbabasının evine gitti. İddiaya göre eşini dönmekte ikna edemeyen Halim Ç. ve aile bireyleri arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavga dönüştü. Cinnet getirdiği iddia edilen Halim Ç. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Aynur, kayınbabası Hacı Arsan ve Fatih Arsan'a ateş açtı. Aynur Arsan, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Hacı Arsan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Fatih Arsan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma mahallede ve hastanede yeni olayların olmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.