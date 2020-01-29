Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi - Son Dakika

Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi

6 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir şahıs evini ateşe verdi.

Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir şahıs evini ateşe verdi. Yangında ev, kömürlük ve ahır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve cinnet getiren bir kadın, oturdukları evi, kömürlüğü ve ahırı ateşe verdi. Olayın fark edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp itfaiye grup amirliği ekiplerince yangına müdahale edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında; ev, ahır ve kömürlük yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Doktor, kendisini darp eden şahsı öğrencilere burs verme şartıyla affetti 1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs olaydan iki gün sonra intihar etti Üvey anne dehşeti! 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 16:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]