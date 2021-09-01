Cinnet getirerek 3 çocuğunu öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Çocuklarımın benden soğuduğunu hissettim" - Son Dakika

Cinnet getirerek 3 çocuğunu öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Çocuklarımın benden soğuduğunu hissettim"

Emre Göktaş:

"Çocuklarımın benden soğuduğunu hissettim; Olay anını hatırlamıyorum"

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve getirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren şahsın ilk ifadesinde çocukların kendisinde soğuduğu hissettiğini belirterek olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç Mahallesi'nde yaşayan imam Emre Göktaş12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş(11), Hiranur Göktaşve Elif Göktaş'ıbir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.