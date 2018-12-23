Cinnet Getirip Eşi ve Bebeğini Öldüren Şüpheli, Tutuklandı (2)
4 saat önce
ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Oğuzhan Kayalp tarafından öldürülen Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİ Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde eşi Oğuzhan Kayalp tarafından öldürülen Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yenimahalle
Camii'ne getirilen Zuhal Kayalp ve oğlu Asaf Kerim için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Alanyurt
Mezarlığı'na götürülen anne ve bebeği, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:29 Kaynak: DHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma