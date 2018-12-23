Son Dakika Haberleri: Cinnet Getirip Eşi ve Bebeğini Öldüren Şüpheli, Tutuklandı (2)

Cinnet Getirip Eşi ve Bebeğini Öldüren Şüpheli, Tutuklandı (2)

4 saat önce

ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Oğuzhan Kayalp tarafından öldürülen Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cinnet Getirip Eşi ve Bebeğini Öldüren Şüpheli, Tutuklandı (2), System.String[]
ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Oğuzhan Kayalp tarafından öldürülen Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.  Yenimahalle Camii'ne getirilen Zuhal Kayalp ve oğlu Asaf Kerim için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından  Alanyurt Mezarlığı'na götürülen anne ve bebeği, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:29 Kaynak: DHA

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