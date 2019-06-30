Son Dakika Haberleri: Cinnet getirip, evi ateşe verdi
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Cinnet getirip, evi ateşe verdi

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştıktan sonra cinnet getirdiği iddia edilen T.Ö., ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştıktan sonra cinnet getirdiği iddia edilen T.Ö., ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.
Olay, ilçeye bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde babasıyla tartışan T.Ö. yalnız başınayken cinnet getirdi. T.Ö., evi ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri yan binalara sıçramadan söndürdü. Ev ise kullanılmaz hale geldi. 
Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan T.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına alarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
Tarsus, Mersin, Güncel
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