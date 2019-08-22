Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

Adana'da biri mobilet üzerinde ikisi kahvehanede olmak üzere 3 kişinin tabancayla öldürülmesi olayını astsubaylıktan atılma Güçlü Doğan T.'nin cinnet getirip gerçekleştirdiği, mahallede önüne gelen herkese ateş ettiği mermisi bitince de otomobil ile kaçtığı ortaya çıktı

-Zanlının bir süre önce eşi ve çocukları tarafından terk edildiği bu nedenle de iyice psikolojisinin bozulduğu belirlendi.

Cinayet dedektifleri tarafından yakalanan zanlı emniyete götürüldü

ADANA - Adana'da biri mobilet üzerinde ikisi kahvehanede olmak üzere 3 kişinin tabancayla öldürülmesi olayını astsubaylıktan atılma Güçlü Doğan T.'nin cinnet getirip gerçekleştirdiği, mahallede önüne gelen herkese ateş ettiği mermisi bitince de otomobil ile kaçtığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya'nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.



Katil zanlısı ordudan atılma astsubay çıktı

Bu arada, olay yerine kısa sürede Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı cinayet dedektifleri olay yerine geldi. Polis kısa sürede cinayete ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan astsubay Güçlü Doğan T.'nin işlediğini belirledi. Polis zanlının otomobil ile kaçtığını saptayıp kaçış güzergahında önlem aldı. Kısa sürede dedektifler zanlıyı yakalayıp emniyete götürerek sorguya başladı.



Mermisi bitmese herkese öldürecekti

Hem zanlı hem de mahalleli ile yapılan ilk görüşmede zanlının psikolojisinin bozuk olduğu zaman zaman akşam havaya ateş ettiği, yolda otomobiliyle giderken çocuklarla bile tartıştığı öğrenildi. Ayrıca zanlının bir süre önce eşi ve çocukları tarafından terk edildiği bu nedenle de iyice psikolojisinin bozulduğu belirlendi. Bugün ise zanlının sabah saatlerinde otomobiliyle mahalleye çıkıp önüne gelen herkese rastgele hiç tartışmadan ateş etmeye başladığı, önce kucağında 5 yaşındaki çocuğu arkasında ise kızıyla mobiletle giden Hayati Özkaya'ya defalarca ateş ettiği çocukların şans eseri kurtulduğu öğrenildi.

Zanlının ilk olay yerinde berbere de ateş ettiği daha sonra mahallede ateş ederek devam ettiği önüne çıkan herkese ateş ederek kahvehaneye vardığı burada otomobilden inip ateş ettiği herkesin kaçtığı kahvehane sahibi Okan Develi ile 65 yaşındaki Necmettin Şahinoğlu'nun kaçamayarak mermilerin hedefi olduğu öğrenildi.

Zanlının burada mermisi bitene kader ateş ettiği daha sonrada otomobiline binip kaçtığı belirlendi. Hayatini kaybeden 3 kişi incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.