Cinnet kurbanı kadın toprağa verildi - Son Dakika

Cinnet kurbanı kadın toprağa verildi

Adana'da cinnet getiren eşi tarafından öldürülen kadın hayatta kalan evlatlarının gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde cinnet getiren kocası tarafından öldürülen kadın, hayatta kalan evlatlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle 4 çocuğundan Kader ve Hüsne Cengiz'i öldürüp intihar eden Fatih Cengiz'in yaraladığı eşi Zahide Cengiz, verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi bugün sevenleri ve hayatta kalan evlatları tarafından Ağlıboğaz Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Evşen Sokak'ta bulunan evlerinin önünde komşularından ve akrabalarından helallik almak için getirilen Zahide Cengiz'in cenazesi buradan mezarlığa götürüldü.

Babasının kurşunlarından kaçarak hayatta kalmayı başaran Kader'in ikizi Emre ve evden kaçarak kurtulan ailenin en küçüğü Nesrin annelerini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Zahide Cengiz Ağlıboğaz Mezarlığında kılınan öğle namazının ardından çocuklarının yanına dualarla defnedildi.