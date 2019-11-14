Son Dakika Haberleri: Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

KONYA'da, tarlasında işçi olarak çalıştıkları Mertol Yıldız'a ait 2'si İngiliz seteri, 1'i kangal cinsi 3 köpeği çalan işçilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

KONYA'da, tarlasında işçi olarak çalıştıkları Mertol Yıldız'a ait 2'si İngiliz seteri, 1'i kangal cinsi 3 köpeği çalan işçilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü, Meram ilçesine bağlı Botsa Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Mertol Yıldız, bağ evindeki 3 köpeğin çalınması üzerine güvenlik güçlerine müracaatta bulundu. Bunun üzerine polis ve jandarma, yaptığı araştırmada, ilk olarak köpeği çalan kişilerin kiraladığı aracın plakasını tespit etti. Araştırmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin, Yıldız'ın tarlasında çalışan işçiler Sadirettin Acar, İbrahim Kılıçarslan (43), Süleyman Saçaklı (19) ve Ünal Saçaklı (18) olduğunu belirledi. 4 kişi, gözaltına alınırken, çaldıkları köpekler de Karahüyük Mahallesi'nde sakladıkları bağ evinde bulundu. 2'si İngiliz seteri, 1'i kangal cinsi 3 köpek, sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Kılıçarslan, Süleyman ve Ünal Saçaklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sadirettin Acar da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:29:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]