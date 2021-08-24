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Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu - Son Dakika

Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu

24.08.2021 17:55
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu, System.String[]

Josi ve Michael isimli çift cinsel hayatlarını renklendirmek için ilginç bir yöntem kullandı. Josi isimli kadın hastanelik oldu. Michael'in paket jelatin katkılı lastik şekerlemeyi eritip göğsüne dökmesi sonucu vücudunda yanık oluşan Josi tedavi altına alındı.

Bir televizyon kanalına katılarak başlarından geçen hikayeyi anlatan Josi ve Michael isimli çiftin anlattıkları çok konuşuldu. İkili, cinsel fantezi amacıyla erittikleri şekeri Josi'nin göğsüne döktüklerini ve kızın göğsünün yanmasının ardından soluğu hastanede aldıklarını ifade ettiler.

HEYECAN KATMAK İSTEDİLER

Josi ve Michael çiftinin aslında tek istedikleri cinsel hayatlarına biraz heyecan katmak istedi. Ancak bu heyecan arayışı kısa süre içerisinde yerini dehşet anlarına bıraktı. Micheal, Josi'nin göğsüne döküp yalamak için bir paket jelatin katkılı lastik şekerlemeyi eritti.

3. DERECEDE YANIK OLUŞTU

Daha sonra erimiş haldeki sıcak şekeri Josi'nin göğsüne döktü. O sırada çiftin dünyası aniden tepetaklak oldu. Müthiş bir acıyla yerinden fırlayan Josi soluğu hastanede aldı. 3. dereceden yanık olan Josi'nin iyileşmesi aylar sürdü.

Josi hala göğsünde o 'fantezi girişiminin' izini taşıdığını anlattı.

Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu

Cinsellik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu - Son Dakika Dünya


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