Cinsel gücü arttırıcı çikolata ve haplar yasaklı ürün çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinsel gücü arttırıcı çikolata ve haplar yasaklı ürün çıktı - Son Dakika

Cinsel gücü arttırıcı çikolata ve haplar yasaklı ürün çıktı

6 saat önce

Adana'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve spreyin Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ürün listesinde olduğu ortaya çıktı.

Cinsel gücü arttırıcı çikolata ve haplar yasaklı ürün çıktı, System.String[]

Adana'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve spreyin Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ürün listesinde olduğu ortaya çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz aylarda bir depoda kaçak cinsel gücü arttırıcı çikolata bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine polis merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesindeki depoya baskın yaptı.


Depoda, cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi. Polis ele geçirdiği ürünlerin yasaklı olup olmadığının belirlenmesi için bakanlıklara gönderdi. Yapılan incelemede ele geçirilen ürünlerin hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ürünler listesinde olduğu ortaya çıktı.


Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alınmıştı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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