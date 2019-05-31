Cinsel içerikli ilaç satan iş yerine operasyon
2 saat önce
Nevşehir'de cinsel içerikli ilaç satan iş yerine operasyon düzenlendi.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:49 Kaynak: İHA
'de cinsel içerikli ilaç satan iş yerine operasyon düzenlendi. Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda Nevşehir Lale Caddesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında iş yerinden 153 adet cinsel içerikli sprey, 59 kutu cinsel içerikli hap, 49 adet cinsel içerikli krem ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi A.T.'ye kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satmak, Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI