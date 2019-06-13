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Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı

2 saat önce

Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadıANKARA - Başkent'te mobil olarak gezen Güven Timi'nde bir polis, Ankara'da sokaklarına fuhuş kartları dağıtan bir genci, Yeni Ankara Caddesi'ne kadar süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
ANKARA - Başkent'te mobil olarak gezen Güven Timi'nde bir polis, Ankara'da sokaklarına fuhuş kartları dağıtan bir genci, Yeni Ankara Caddesi'ne kadar süren kovalamaca sonucunda yakalandı.
Ankara'nın işlek caddelerinden biri olan ve Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Talat Paşa Bulvarı'nda, yerlere cinsel içerikli kartlar atan bir genç, güven timlerinin dikkati sayesinde fark edildi. Fark edildiğini anlayan genç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Cemal Gürsel Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Polisin tek başına kovaladığı genç, Yeni Ankara Caddesi'nde yakalandı. Bir çanta dükkanının içerisinde biten kovalamaca sonucunda yakalanan genç, Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü. Polis aracına konulan genç, kadınlarla ilgili kartlar dağıttığını ve paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç, cinsel içerikli kartları dağıttığı için pişman olduğunu da belirtti.
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Polis, Ankara, Genç, 3. Sayfa
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