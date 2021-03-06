'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, Belçika'daki ortaokullarda zorunlu ders olacak - Son Dakika
BBC

'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, Belçika'daki ortaokullarda zorunlu ders olacak

06.03.2021 18:47
'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, Belçika'daki ortaokullarda zorunlu ders olacak, System.String[]

Belçika'da gelecek öğretim yılından itibaren orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında, "cinsel içerikli mesajlaşma" zorunlu ders olarak okutulacak.

Belçika'da gelecek öğretim yılından itibaren orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında, "cinsel içerikli mesajlaşma" zorunlu ders olarak okutulacak.

Derslerde çocuklara, çıplak görüntü göndermeleri yönündeki baskılara nasıl direnmeleri gerektiği ve gönderdikleri görüntülerde yüzlerini gizleme yöntemleri gibi konular öğretilecek.

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kilitlenme sırasında, cinsel içerikli mesajlaşma ve internet üzerinden çocuk istismarı vakalarının artması üzerine, Belçika'daki birçok okul, bu konuda öğrencilerini uyarmaya başladı.

Cinsel içerikli mesaj ve çıplak görüntü paylaşımı konusunda daha geniş kesimlerin bilgilendirilmesi amacıyla, bu konunun zorunlu ders olarak okutulması kararlaştırıldı.

Flaman Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi (Sensoa), cinsel içerikli mesajlaşma konusunda ders paketleri geliştirdi. Önümüzdeki eğitim yılından itibaren orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında bu konu, zorunlu ders olarak okutulacak.

Derslerde, "Çıplak görüntülerin paylaşılması uygun mu değil mi?" sorusuna yanıt aranacak, bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda çocuklar bilgilendirilecek.

Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi'ne göre, buna ciddi biçimde ihtiyaç var. Çünkü, günümüzde cinsel içerikli mesajlaşma artık çok yaygın.

Yapılan araştırmalara göre, 12 - 18 yaş aralığındaki her 10 gençten biri, son 2 ay içinde en az bir kez çıplak görüntü paylaştı. Her 10 gençten dördü de, çıplak fotoğraf ya da video aldı.

Geçen yıl, "Eveline" adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çıplak görüntü göndermeye ikna edilen Belçikalı bir grup ünlünün kamuoyu ile paylaşılan fotoğrafları da, Belçika'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bir "uyandırma çağrısı"

Çocuk hakları örgütlerine göre de, salgın nedeniyle eve kapanma döneminde cinsel içerikli mesajlaşma ve çevrimiçi istismar vakaları ikiye katlandı.

Sensoa uzmanlarından Wannes Magitis, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, bu gelişmeleri bir "uyandırma çağrısı" olarak gördüklerini söyledi. Çocukları bu konularda bilgilendirmek için ders paketleri geliştirdiklerini belirten Belçikalı uzman, derslerin cinsel içerikli mesajlaşmayı kınamak ya da yasaklamak anlamına gelmediğini vurguladı.

Magitis'e göre, derslerin amacı, öğrencilerin cinsel içerikli mesajlaşma konusunda düşünmelerini sağlamak. Senaoa yetkilisi, "Böylece, bunun kendileri için doğru olup olmadığını anlayabilirler" dedi.

Derslerde öğrencilerin, başkaları tarafından yapılan fotoğraf paylaşmaları konusundaki baskıya karşı nasıl direnmeleri gerektiği öğretilecek. Öğrencilere, paylaşılan görüntülerde yüzlerini gizleme gibi, riskleri en aza indirebilecek ipuçları verilecek. Çoçuklar, işlerin ters gitmesi durumunda yardım arama olasılıkları konusunda bilgilendirilecek.

Sensoa konunun, ilkokul son sınıftan itibaren çocuklara anlatılmasından yana. Merkez, böylece ilerleyen yıllarda nelerle karşılaşabilecekleri konusunda erken yaşta bilgilendirilmelerinin, çocuklar için daha iyi olacağını savunuyor.

'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, Belçika'daki ortaokullarda zorunlu ders olacak

Belçika, Flaman, Okul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, Belçika'daki ortaokullarda zorunlu ders olacak - Son Dakika Dünya

BBC

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