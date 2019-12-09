Son Dakika Haberleri: Cinsel içerikli ürün operasyonu
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Cinsel içerikli ürün operasyonu

6 saat önce

Başakşehir'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, İsteks Sanayi Sitesinde, yasaklı maddeler arasında yer alan cinsel içerikli ürün bulundurduğu öğrenilen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda, piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen yaklaşık 20 bin 150 koli cinsel içerikli ürünün yanı sıra, son kullanma tarihi değiştirilerek yeni son kullanma tarihi eklenen yaklaşık 8 bin 350 cips kutusu bulundu.

Operasyonda Oğuz E, gözaltına alındı, depo mühürlendi.

Cinsel içerikli ürün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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