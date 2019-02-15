Cinsel İçerikli Ürün Satanlara Operasyon: 7 Gözaltı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak içki ile faturasız cinsel içerikli ürün ve gıda maddeleri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak içki ile faturasız cinsel içerikli ürün ve gıda maddeleri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçak içki ve cinsel içerikli ürün satanlara yönelik, dün operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, kaçak üretildiği belirlenen bidonlar içinde toplam 6 litre rakı, çeşitli büyüklükteki şişelerde ve markada toplam 33 adet rakı, viski ve votka, 2 litre etil alkol, içi tütün doldurulmuş bin 280 makaron, ruhsatsız 1 av tüfeği, bu tüfeğe ait 5 fişek, faturasız 29 kaçak cinsel içerikli ürün, 5 paket çikolata, 4 kutu bal, cinsel içerikli 3 kutu kapsül, 2 paket jel, toplam 24 enerji içeceği, 5 paket çikolata, 3 paket kahve, 10 paket macun ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Ş



şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



- Aydın

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