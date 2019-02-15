Son Dakika Haberleri: Cinsel İçerikli Ürün Satanlara Operasyon: 7 Gözaltı

Cinsel İçerikli Ürün Satanlara Operasyon: 7 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak içki ile faturasız cinsel içerikli ürün ve gıda maddeleri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Cinsel İçerikli Ürün Satanlara Operasyon: 7 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak içki ile faturasız cinsel içerikli ürün ve gıda maddeleri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçak içki ve cinsel içerikli ürün satanlara yönelik, dün operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, kaçak üretildiği belirlenen bidonlar içinde toplam 6 litre rakı, çeşitli büyüklükteki şişelerde ve markada toplam 33 adet rakı, viski ve votka, 2 litre etil alkol, içi tütün doldurulmuş bin 280 makaron, ruhsatsız 1 av tüfeği, bu tüfeğe ait 5 fişek, faturasız 29 kaçak cinsel içerikli ürün, 5 paket çikolata, 4 kutu bal, cinsel içerikli 3 kutu kapsül, 2 paket jel, toplam 24 enerji içeceği, 5 paket çikolata, 3 paket kahve, 10 paket macun ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Ş

şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:47 Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel
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