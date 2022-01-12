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Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı - Son Dakika

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı

12.01.2022 11:59
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı

ANKARA'da S.K. (41), internette gördüğü cinsel içerikli videodaki kadının, eşi Ş.K. (35) olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı.

ANKARA'da S.K. (41), internette gördüğü cinsel içerikli videodaki kadının, eşi Ş.K. (35) olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı. Ş.K. de videodaki kadın olmadığı halde kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırıp, karşı boşanma ve tazminat davası açtı. DHA'ya konuşan 3 çocuk annesi Ş.K., "Bir an önce boşanmak istiyorum. Ölen kadınlar gibi olmak istemiyorum" dedi.

S.K., geçen yıl 28 Ekim'de, internette arkadaşlarının uyarısı üzerine gördüğü cinseli içerikli videodaki kadının, 3 çocuğunun annesi 16 yıllık eşi olduğunu iddia ederek, evi terk etti. S.K. ardından boşanma davası ile 50 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ş.K. de videodaki kadın olmadığı halde bu süreçteki tartışmalarında kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdı ve karşı boşanma davası ile toplam 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

'VİDEOYU ÇOCUKLARIMA İZLETTİ'DHA'ya konuşan Ş.K., videodaki kadının kendisi olmadığını ancak eşini inandıramadığını söyledi. Görücü usulü evlendiklerini, bir süre sonra eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri süren Ş.K., "Ortada hiçbir şey yokken bana 'Seni biri mi tehdit ediyor' dedi. Ben de 'Ne tehdidi, böyle bir şey yok' dedim. Telefonunda bulunan videoyu açarak 'Bu sensin' dedi. Videoyu köyden komşularının ve oğlumun kendisine gösterdiğini iddia etti. Elindeki pornografi videoların benim olduğumu iddia ederek çocuklarıma izletti. Şaka yapıyor zannediyordum; ama küçük kızım izlediği için çıldırdım. Evi terk etti gitti. Daha sonra telefonuma 'Ben eve gelene kadar o evi terk et çok kötü şeyler olacak' diye bir mesaj attı. Yarım saat sonra eve geldi. Kızlarım koridorda oyun oynarken oyuncaklarına vurdu" diye konuştu.'ÖLEN KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM'Eşinden tehdit mesajları aldığını söyleyen Ş.K., "Artık çok yoruldum. Sürekli tehditler alıyorum. Kapımın önüne geliyor. Çatılara kadar silah sıkıyor. 2 günde bir karakola gidiyorum. Eşim bana iftira atıyor. Bu süreç içerisinde tehdit içerikli sesli mesajlar alıyorum. Uzaklaştırma kararım var; ancak sürekli ihlal ediyor. Kapıma kadar gelip uzaklaştırmayı ihlal edecek kadar bunları yapan biri. KADES uygulamam var, basıyorum. Sürekli memurlar geliyor. Kaldırabilecek bir mesele değil; ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Bir an önce boşanmak istiyorum. Bana yardım edilmesini, sesimin duyulmasını istiyorum. Ölen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Korkuyorum, çocuklarım var benim. Ölmek istemiyorum. Ölümle tehdit ediliyorum. Çok zor durumdayım" dedi.AVUKAT: İFTİRA VE TAZMİNAT DAVASI AÇTIK

Ş.K.'nin avukatı Osman Yula da "Hukuki incelemeyi yaptığımızda davanın temelinin tamamen bu video üzerine dayandığını gördükten sonra kendisiyle görüşmelerimizi yaptık. Biz de karşı tarafa bu iftirasından dolayı hem iftira hem de tazminat davası açtık. Yargılama devam etmekte. Bu süreçte daha önce almış olduğu uzaklaştırma kararı vardı, 2'nci uzaklaştırma kararı daha aldık. Buna rağmen karşı tarafın müvekkile karşı psikolojik ve fiziksel şiddetleri devam etmektedir. Müvekkilim de bu süreçte yaşadığı sıkıntılardan ve böyle iftirayı kaldıramadığından dolayı boşanmak istemektedir. Süreci sonuna kadar takip ediyoruz" diye konuştu.

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı
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Türk Lirası, oyunlar, Ekim, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı - Son Dakika
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