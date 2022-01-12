Üye Girişi
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi - Son Dakika

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi

12.01.2022 13:34
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. S.K. (41), internette gördüğü cinsel içerikli videodaki kadının, eşi Ş.K. (35) olduğunu iddia ederek boşanma davası açtı. Ş.K. de videodaki kadın olmadığı halde kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırıp karşı boşanma ve tazminat davası açtı.

S.K., geçen yıl 28 Ekim'de, internette arkadaşlarının uyarısı üzerine gördüğü cinseli içerikli videodaki kadının, 3 çocuğunun annesi 16 yıllık eşi olduğunu iddia ederek, evi terk etti. S.K. ardından boşanma davası ile 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Ş.K. de videodaki kadın olmadığı halde bu süreçteki tartışmalarında kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdı ve karşı boşanma davası ile toplam 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"VİDEOYU ÇOCUKLARIMA İZLETTİ"

Ş.K., videodaki kadının kendisi olmadığını ancak eşini inandıramadığını söyledi. Görücü usulü evlendiklerini, bir süre sonra eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri süren Ş.K., "Ortada hiçbir şey yokken bana 'Seni biri mi tehdit ediyor' dedi. Ben de 'Ne tehdidi, böyle bir şey yok' dedim. Telefonunda bulunan videoyu açarak 'Bu sensin' dedi. Videoyu köyden komşularının ve oğlumun kendisine gösterdiğini iddia etti. Elindeki pornografi videoların benim olduğumu iddia ederek çocuklarıma izletti. Şaka yapıyor zannediyordum; ama küçük kızım izlediği için çıldırdım. Evi terk etti gitti. Daha sonra telefonuma 'Ben eve gelene kadar o evi terk et çok kötü şeyler olacak' diye bir mesaj attı. Yarım saat sonra eve geldi. Kızlarım koridorda oyun oynarken oyuncaklarına vurdu" diye konuştu.

"ÖLEN KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Eşinden tehdit mesajları aldığını söyleyen Ş.K., "Artık çok yoruldum. Sürekli tehditler alıyorum. Kapımın önüne geliyor. Çatılara kadar silah sıkıyor. 2 günde bir karakola gidiyorum. Eşim bana iftira atıyor. Bu süreç içerisinde tehdit içerikli sesli mesajlar alıyorum. Uzaklaştırma kararım var; ancak sürekli ihlal ediyor. Kapıma kadar gelip uzaklaştırmayı ihlal edecek kadar bunları yapan biri. KADES uygulamam var, basıyorum. Sürekli memurlar geliyor. Kaldırabilecek bir mesele değil; ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Bir an önce boşanmak istiyorum. Bana yardım edilmesini, sesimin duyulmasını istiyorum. Ölen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Korkuyorum, çocuklarım var benim. Ölmek istemiyorum. Ölümle tehdit ediliyorum. Çok zor durumdayım" dedi.

"AVUKAT: İFTİRA VE TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Ş.K.'nin avukatı Osman Yula da "Hukuki incelemeyi yaptığımızda davanın temelinin tamamen bu video üzerine dayandığını gördükten sonra kendisiyle görüşmelerimizi yaptık. Biz de karşı tarafa bu iftirasından dolayı hem iftira hem de tazminat davası açtık. Yargılama devam etmekte. Bu süreçte daha önce almış olduğu uzaklaştırma kararı vardı, 2'nci uzaklaştırma kararı daha aldık. Buna rağmen karşı tarafın müvekkile karşı psikolojik ve fiziksel şiddetleri devam etmektedir. Müvekkilim de bu süreçte yaşadığı sıkıntılardan ve böyle iftirayı kaldıramadığından dolayı boşanmak istemektedir. Süreci sonuna kadar takip ediyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Arif Uyar : Kadın feryat ediyor, ağırdan alırsanız, görmezden gelirseniz Allah korusun bir kadın cinayeti olabilir, sesini duyun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Cinsel içerikli görüntü, Cinsellik, Boşanma, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi - Son Dakika


Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu         
16:45
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement