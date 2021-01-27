Cinsel ilişki esnasında hayatını kaybetti

The Sun'da yer alan habere göre; Bir seks işçisi ile birlikte olduktan sonra bayılıp, kısa süre sonra hayatını kaybeden adamın ölüm nedeni otopside "aşırı güçlü orgazm" olarak belirlendi.

GÜÇLÜ ORGAZMIN BEYNİNDEKİ DAMARLARI YIRTTIĞI ÖĞRENİLDİ

Adamın ölüm gerekçesini polis ve adlı tabip 18 Ağustos'ta doğruladı. Otopsi raporunda, Charles Majawa'nın yaşadığı güçlü orgazmın beynindeki damarların yırtılmasına sebep olduğu belirtildi.& ;

KADINA SUÇLAMA YAPILMADI

Polis, Majawi'nin ölümüyle ilgili olarak birlikte olduğu kadına suçlama yöneltilmeyeceğini belirtti.& ;