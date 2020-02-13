Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çaldığı gencin elini ısırıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çaldığı gencin elini ısırıp kaçtı - Son Dakika

Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çaldığı gencin elini ısırıp kaçtı

12 dakika önce

ADANA'da, otoyolda cinsel ilişki için durdurduğu aracın sürücüsü Necati N.'nin (20) cebindeki 515 lirayı alıp kaçan Semra E. (32) polis tarafından yakalandı.

Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çaldığı gencin elini ısırıp kaçtı, System.String[]

ADANA'da, otoyolda cinsel ilişki için durdurduğu aracın sürücüsü Necati N.'nin (20) cebindeki 515 lirayı alıp kaçan Semra E. (32) polis tarafından yakalandı. Necati N.'nin yakalamak isterken elini ısırıp, kaçan Semra E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aracıyla ilerleyen Necati N., otoyol kenarında bekleyen Semra E.'yi görünce durdu. İkili cinsel ilişki için 50 liraya anlaştı. Bunun üzerine Necati N. aracını sağa çekip, indi. Ancak bir süre sonra Semra E., Necati N.'nin cebindeki 515 lirayı alıp kaçmaya başladı. Necati N.'nin kendisini yakaladığı anda elini ısıran Semra E., kaçtı. Bu sırada kadının, yakın bir yerde bekledikleri ortaya çıkan arkadaşları Hülya H. (39) ve Seda E. (21), Necati N.'nin yolunu kesip, "Takibi bırakmazsan, seni dövdürürüz" dedi. Bunun üzerine Necati N., polisi aradı.

Bölgeye giden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Semra E.'yi, otoyol kenarında çaldığı 515 lirayla, diğer şüphelileri ise evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Semra E. tutuklanırken, Hülya H. ve Seda E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


TEM Otoyolu, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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