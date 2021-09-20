Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı - Son Dakika

Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan Anastasiya Yazerskaya'nın kaybolduğu 8 Mart 2020 gecesinden itibaren mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart saat 22.00 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bunun üzerine bir lisede öğretmenlik yapan Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince tanıdığını itiraf etti.

PARA KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Özgür ifadesinde, 9 Mart saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında Anastasiya Yazerskaya'nın burnundan kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını anlattı. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini Isparta yolu üzerindeki boş bir araziye gömdüğünü belirten Özgür'ün gösterdiği yerde, Anastasiya Yazerskaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu.

MÜEBBETLE YARGILANDI

Adliyeye sevk edilen Özgür, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özgür, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Özgür, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla atıldı. Salonda ise avukatları hazır bulundu. İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen raporu hatırlatan sanık avukatları, herhangi darp, cebir izine rastlanmadığı vurguladı.

"ONA KARŞI KIRICI BİR SÖZÜM BİLE OLMADI"

Duruşmada söz alan sanık Özgür, Yazerskaya'yı öldürmediğine dair ifadesini tekrarladı. Özgür, tek suçunun ölümle ilgili polise ve 112'ye haber vermemesi olduğunu belirtti. Savcı bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Özgür'ün 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırmasını istedi. Özgür son sözünde "Ben hiçbir şey yapmadım. Değil öldürmek, ona karşı bir fiskem, kırıcı bir sözüm dahi olmadı" dedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, ölüm nedeninin belirlenememesi dolayısıyla delil yetersizliğinden Özgür'ün beraatine ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Sanık avukatı Merve Can Harcola Doğan, isabetli bir karar verildiğini ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.