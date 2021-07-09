'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu - Son Dakika

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44 yaşındaki Önder Çelik, 16 Aralık 2020 tarihinde 2 çocuğunun annesi S.Ç. ve sevgilisi G.K ile birlikte yaşadığı, Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde göğsünden bıçaklanmıştı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önder Çelik'i, sevgilisi G.K'nin öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan G.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA YARGILANDI

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan G.K, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada şikayetçi S.Ç. ile taraf avukatları da yer aldı.

''ÖLDÜRME KASTIM YOKTU''

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayıp, sanık hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu. Duruşmada son sözü sorulun sanık G.K ise "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu" diye konuştu. Şikayetçi S.Ç. de sanığın cezalandırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun" dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, G.K hakkında önce kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan heyet, 15 yıl hapse indirdi. Kararla birlikte sanık G.K'nin tutukluk halinin devamına hükmedildi.