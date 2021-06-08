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Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi - Son Dakika

Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi

08.06.2021 10:35

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda Fatma Özdaş, cinsel ilişki sırasında video kaydı aldığından şüphe ettiği eski sevgilisinin yüzüne kezzap attı. Mahkeme kararıyla 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, Özdaş'ı tutuklu kaldığı süreyi gözeterek tahliye etti. Yüzüne kezzap atılan Gürkan K. ise tahliye kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Olay, 3 Haziran 2020 tarihinde Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Fatma Özdaş, içerisinde kezzap (sülfürik asit) olan kavanozla eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Gürkan K.'nin çalıştığı odaya giden Fatma Özdaş, yanında getirdiği kezzabı eski erkek arkadaşının yüzüne boşalttı. Olayda Gürkan K. ve Fatma Özdaş ile o sırada odada bulunan Yılmaz K. vücutlarına gelen kezzap nedeniyle yaralandı. Tedavisinin ardından tutuklanan Fatma Özdaş hakkında 'kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin karar duruşmasında Fatma Özdaş, Gürkan K.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu, sık sık kavga edip barıştıklarını söyledi. Olaydan bir hafta önce yolda tanımadığı kişilerce taciz edildiğini, bu kişilerin kendisine ait cinsel içerikli videolar olduğunu söylediklerini, bunun üzerine Gürkan K.'yi aradığını belirten Fatma Özdaş, şunları söyledi: "Gürkan'a cinsel ilişkiye girdiğimiz sırada böyle bir çekim yapıp yapmadığını sordum. Bunun üzerine Gürkan böyle bir çekim yapmadığını, kendisinin olmadığını söyledi. Daha sonra kendisini aradım ancak beni engellemişti. Ulaşamadığım için videoların Gürkan tarafından paylaşıldığına dair bende şüphe oluştu. Yaşadığım tacizler nedeniyle evimi taşımak zorunda kaldım. Evimi boyatmıştım, boyacılardan kalan asidi poşete koyup, iş yerine giderek Gürkan'ın yüzüne poşetin içindeki maddeyi rastgele attım. Poşet içerisinde bulunan maddenin içeriğini bilmediğim için bu şekilde zarar vereceğini bilmiyordum. Pişmanım. Beraatime karar verilmesini istiyorum.

Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi

"41 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Gürkan K. ise Özdaş'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Fatma Özdaş ile 3 ay birliktelikleri olduğunu ve bu sürede sürekli tartıştıklarını, evlenmek isteyince de ayrıldığını belirten Gürkan K., "Telefonla konuştuğumuz dönemde Fatma bana cinsel birlikteliğimize ait video çekip çekmediğimi sordu, ben de böyle bir çekim yapmadığımı ve paylaşımda bulunmadığımı söyledim. Olay tarihinde sanık iş yerimize geldi. Yanıma gelerek elindeki poşeti 'Hadi Gürkan bu da sana' diyerek yüzüme doğru boşalttı. Ben yaralanma nedeniyle 41 gün yoğun bakımda kaldım ve tedavim halen devam etmektedir" dedi. Kolları ve göğsünde yanıklar oluşan Yılmaz K. de Özdaş'ın, Gürkan K.'nın yüzüne kezzap attığı anı görmediğini, önce bir ıslaklık hissettiğini, ardından da kolları ve göğsünde yanma başladığını, 12 gün tedavi gördüğünü belirterek Fatma Özdaş'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi

GÖRÜNTÜLER GÜRKAN K.'DE ÇIKMADI

Mahkeme savcısı ise mütalaasında Gürkan K.'ye ait materyallerde yapılan incelemede Fatma Özdaş'ın iddia ettiği müstehcen görüntülerin bulunamadığını, bu nedenle cezada haksız tahrik indirimin uygulanmamasını talep etti. Yargılama sonunda mahkeme heyeti Fatma Özdaş'ı silah sayılan kezzap ile Gürkan K.'nin yaşamını tehlikeye sokmasından dolayı 9 yıl, Yılmaz K.'yi yaralamasından dolayı da 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, Fatma Özdaş'ın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Fatma Özdaş tahliye oldu.

Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi

HER İKİ TARAF DA KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Gürkan K.'nin avukatı, Özdaş'ın tahliye kararına itiraz edip, dosyayı istinafa taşıdı. İstinafa yapılan müracaatta Fatma Özdaş'ın yaptığı eylem itibariyle adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiği belirtildi. Özdaş'ın avukatı da mahkemenin cezaları üst sınırdan ve iyi hal indirimi uygulamamasından dolayı karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek dosyada verilen cezanın onanması halinde Fatma Özdaş, tutuklanarak yeniden cezaevine girecek.

Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Haziran, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi - Son Dakika


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