Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var

BBC'nin Newsbeat radyo programına konuşan Gemma'nın (isteği üzerine ismi değiştirildi), "Kendim yaşayana kadar var olduğunu bilmiyordum" diye anlattığı, erkeklerin ilişki sırasında kadının rızası ve bilgisi olmadan prezervatifini gizlice çıkarması eylemine 'stealthing' adı veriliyor.

İngiltere yasalarına göre bu eylem "tecavüz" kapsamında değerlendiriliyor. Ancak bu konuda ceza verilen tek bir olay kayda geçti, o da 2019 yılındaydı.

Yaşadıklarını anlatan Gemma iki yıl önce cinsel ilişkiye girdiği erkeğin, kendi bilgisi ya da rızası olmadan prezervatifini çıkardığını sonradan fark ettiğinde korktu ve öfkelendi. Ertesi gün hapı olarak bilinen ve cinsel ilişki sonrası döllenmeyi engelleyen ilaçlardan alan Gemma, bir sonraki ay regl olmadığını, hamilelik testi pozitif çıktığında da şok geçirdiğini anlatıyor.

"KÜRTAJIN SADECE 50 STERLİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Gemma, "Çok öfkelenmiştim, kafam karışmıştı. Ona mesaj attığımda bana bunun büyük bir mesele olmadığını ve kürtajın sadece 50 sterlin tuttuğunu söyledi. Oysa hayatım çok değişecekti" diyor. "Kürtaj olma kararı aldım ama bu çok zor bir karardı" diyen Gemma, çocuk sahibi olmayı çok istediği için kendisine bu konuda öfkelendiğini ama doğru koşulların bunlar olmadığını da bildiğini söylüyor.

YETERLİ KANIT BULUNAMADI

Gemma, yaşadıklarını polise anlatsa da dosyada ilerleme sağlanmadığını belirtiyor. "Yaşadığımın tecavüz olduğunu anladığımda ve hamile kaldığım için, polise kadar gittim" diyen Gemma, polisin söz konusu adamla konuştuktan sonra, yeterince kanıt olmadığı yanıtını verdiğini anlatıyor; "Benim sözüme karşı onun sözüydü ve o inkâr ediyordu."

"BAHSETTİĞİMİZ OLAY TECAVÜZ"

İngiltere'de cinsel istismara maruz kalan kadınlar için çalışan yardım kuruluşu Rape Crisis'den Katie Russell, bu vakaları son zamanlarda çok daha sık duyduklarını söylüyor. Katie Russell, gizlice yapılan eylem anlamına gelen 'stealthing' kavramının kullanılmasının kadınlara yardımcı olmadığı görüşünde; "Görece yeni bir kavram ve bazı yönlerden bir kavramın kullanılması insanların öğrenmesi için faydalı olabilir, ancak aynı zamanda yanıltıcı da olabilir" diyen Russell, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bu kavram, bir bakıma eylemi sterilize ediyor ve küçültüyor çünkü nihayetinde sözünü ettiğimiz, tecavüz. Bunun rıza dışında prezervatif çıkarılması anlamına geldiği konusunda ve biraz arsızca yapılmış, yapanın bir bedel ödemediği bir tür yaramazlık olmadığı konusunda net olmalıyız. Bu, başka insanların yaşamına ve sağlığına gerçek anlamda zarar veren, ciddi bir konu."

"İNKAR ETTİ VE SALDIRGANLAŞTI"

Edem Barbara Ntumy isimli kadın, başına aynı şeyin geldiğini söylüyor. Newsbeat'e konuşan Edem, "Öylesine görüştüğüm biri seks sırasında benim iznim olmadan prezervatifini çıkardı. O sırada onunla yüzleştim ama inkar etti ve biraz da saldırganlaştı. Ben de onunla konuşmayı bıraktım" diyor.

"İstediğim sonucu alamayacağımı düşündüğüm için şikayette bulunmadım" diyen Edem, şöyle devam ediyor; "Tecavüz soruşturmalarının çok uzun vakit aldığını biliyordum. Tüm cihazlarınıza el konuyordu ve meselenin çözülmesi gerçekten uzun sürebilirdi, ben de bu yollardan geçmek istemiyordum."

Edem, şimdi cinsel sağlık alanında çalışıyor ve bu eylemlerin kayda geçtiği, ceza yargılama sisteminden bağımsız bir yöntem görmek istediğini söylüyor.

"BUNUN TECAVÜZ KAPSAMINA GİRDİĞİNİ BİLMİYORLAR"

Gençlere cinsellikte rızanın önemi konusunda eğitimler veren Okulda Rıza Projesi'nin direktörü avukat Kate Parker, birçok insanın prezervatifi gizlice çıkarma eyleminin tecavüz kapsamına girdiğinden haberi olmadığını söylüyor.

Parker, "Biri açıkça sadece prezervatif kullanılması halinde seks yapmayı kabul ettiği halde siz prezervatifinizi çıkarıyorsanız bu, o kadının rıza verdiği bir şey değildir ve eylemi bir suç yapar" diyor.