Cinsel ilişki teklifini reddeden karısına dehşeti yaşattı! Jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Cinsel ilişki teklifini reddeden karısına dehşeti yaşattı! Jandarma tarafından gözaltına alındı

12.12.2022 17:37

Hatay'ın Belen ilçesinde Hatice K., aynı evde küs olarak yaşadığı eşi M.K. tarafından cinsel ilişki teklifini reddedince dövüldü. Hatice K., kendisini banyoya kilitleyip KADES'ten yardım isteyince M.K., eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bakras Mahallesi'nde ikamet eden Hatice K., şiddet gördüğü 2 yaşındaki çocuğunun babası 4 yıllık eşi M.K. ile aynı evde 'küs' olarak yaşamaya devam etti. M.K., 10 Aralık'ta iddiaya göre eşi Hatice K.'ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. Hatice K., teklifi geri çevirince M.K., eşini dövdü. Banyoya girip, kapıyı kilitleyen Hatice K., KADES üzerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.'yi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"SADECE CİNSEL İSTEĞİ OLDUĞUNDA İYİ DAVRANIYORDU"

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten Hatice K., "Küstük. Bir tek cinsel isteği olduğunda iyi davranıyordu. Ben de bu durumdan rahatsız oluyordum. Yine bana yanaştı. Ona 'Evlilik bunun için mi var?' dedim. O da bana 'Senin başka görevin mi var? Çocuğuna bakacaksın, evini temizleyeceksin, benim gönlümü hoş tutacaksın' dedi. Bunu kabul etmedim. O da buna karşılık bana 'Gidecek yerin mi var' dedi" diye konuştu.

'BANYOYA KAÇARAK KADES UYGULAMASINA BASTIM'

Kavga sırasında boşanmak istediğini söyleyince, eşinin boğazını sıktığını anlatan Hatice K., "2 dakika boyunca sıktı. Nefes alamadım. Bu anlara çocuğum şahit oldu. Zaten o ağlayınca bıraktı. Yoksa belki bırakmazdı. Ben de yeniden boşanmak istediğimi ve dava açacağımı söyleyince daha çok sinirlenip, tokat attı. Elinden kaçarak telefonumu alıp, kendimi banyoya kilitledim. KADES uygulamasına bastım" ifadelerini kullandı.

"YÜZÜM GÖZÜM KANLAR İÇERİSİNDE KALDI"

Eşinin kapıyı zorlaması üzerine kendine bir şey yapmaması için sakince içeri geçtiğini ifade eden Hatice K., kısa süre sonra da polis ve jandarmanın aradığını söyledi. Bu sırada telefonuna el koyan eşinin yüzüne yumruk attığını söyleyen Hatice K., "Yüzüm, gözüm kanlar içinde kaldı. Kanlarım çocuğuma sıçradı. Yere çöküp ağlayınca, çocuğum yüzümden kanları silmeye çalışıyordu. Kayınvalidem o sırada yüzümdeki kanları havluyla silmeye çalıştı. Şikayetçi olduğum için bana kızdı ve kan olan halı ve havluyu toplayıp dışarı çıkardı" diye konuştu.

KAŞINA 8 DİKİŞ ATILDI

Olay sonrası hastaneye götürüldüğünü ve kaşına 8 dikiş atıldığını söyleyen Hatice K. gözaltına alınan eşinin 24 saat sonra serbest bırakıldığını iddia etti. Eşinin kendisini öldüreceğinden korktuğunu anlatan Hatice K., "Sadece kendim için değil; çocuğum için de korkuyorum. Öfke problemi var. Çocuğuma sürekli 'Sen küçüksün, az daha büyü. Seni de döveceğim' diyordu Çocuğumun asla ona verilmesini istemiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Belen, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel ilişki teklifini reddeden karısına dehşeti yaşattı! Jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsel ilişki teklifini reddeden karısına dehşeti yaşattı! Jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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